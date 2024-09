Emerson Jarude segue ‘morena misteriosa’ que circulou com Gladson em evento

O governador Gladson Cameli movimentou as redes sociais nesta quinta-feira (12), ao surgir com uma ‘morena misteriosa’ em um evento oficial do Governo.

A ‘morena’ foi identificada como Majorie Bortolotto, advogada especializada em Relações Institucionais e Governamentais e ex-assessora especial da Casa Civil da Presidência da República.

Com mais de 85 mil seguidores nas redes sociais, a advogada compartilha momentos de sua rotina, incluindo viagens e atividades profissionais.

Entre os milhares de seguidores, um chamou a atenção dos acreanos que decidiram pesquisar mais sobre a vida de Marjorie: o deputado estadual e candidato a prefeito de Rio Branco, Emerson Jarude (NOVO).