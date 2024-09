Energisa oferece entretenimento e serviços em seu estande na Expoacre 2024

Durante a Expoacre 2024, o público que visitar o Parque de Exposição terá a chance de conhecer sobre os benefícios e promoções realizada pela Energisa. No estande da empresa, você poderá conhecer mais sobre a energia que movimenta o cotidiano, além de acessar diversos serviços essenciais e informações valiosas.

O espaço estará aberto todas as noites da feira, das 18h às 22h, oferecendo interações lúdicas e serviços como o cadastro para a troca de geladeiras. Aqueles que atenderem aos critérios estabelecidos terão a oportunidade de realizar a troca, bem como aproveitar a substituição de até seis lâmpadas por cliente.

Esses serviços refletem o compromisso da Energisa com a eficiência energética e o apoio à economia doméstica dos acreanos.

A Tarifa Social de Energia Elétrica também é um destaque. O programa, que já atende 79 mil clientes no Acre, oferece descontos progressivos conforme o consumo de energia. Durante a feira, os visitantes podem se cadastrar diretamente no estande, facilitando o acesso a este benefício.

No estande da Energisa, os visitantes poderão explorar diversas atrações interativas e educativas. Entre elas, destacam-se maquetes sobre segurança elétrica, atividades lúdicas, e ambientes instagramáveis, além da presença do “Doutor Energia”, que realizará experimentos para ressaltar a importância do uso seguro da energia elétrica.

Além disso, estão sendo apresentadas iniciativas como o projeto “Luz para Todos”, que visa expandir o acesso à energia elétrica.

Para facilitar ainda mais o seu dia a dia, a Energisa oferece uma promoção exclusiva: pague sua conta de energia via Pix e concorra a vouchers de compras no valor de R$ 100. Cadastre-se no site https://pix.energisa.com.br para participar.

O coordenador Comercial da Energisa Acre, Marcos Ribeiro, destaca a importância dos serviços oferecidos durante a feira. “Estamos presentes na Expoacre com uma variedade de serviços essenciais para a população, desde o cadastro na Tarifa Social até a negociação de débitos. Além disso, nosso estande oferece uma experiência interativa, com atrações educativas e lúdicas que mostram na prática como a energia elétrica pode transformar vidas. Convidamos todos a visitarem nosso estande e aproveitarem essa oportunidade única”, afirma Marcos Ribeiro.

Para mais informações, os clientes podem acessar os canais de atendimento da Energisa:

• Aplicativo Energisa ON

• Call Center: 0800-647-7196