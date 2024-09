Espaço nerd na Expoacre reúne diversas lojas com produtos da cultura pop; veja fotos

Um espaço ao lado do Espaço das Indústrias reúne diversas lojas do segmento da cultura pop. O espaço é uma parceria entre a Secretaria de Estado de Indústria, Ciência e Tecnologia (SEICT) com a Associação de Nerds do Acre (Anac).

Um dos lojistas é o Rex, da Coleções do Rex, que está na Expoacre pelo terceiro ano consecutivo. “Eu tenho orgulho de falar que estou aqui pelo terceiro ano consecutivo prestigiando a Expoacre. É o evento que todo ano eu tenho certeza que eu tenho planejamento. É uma satisfação pessoal”, explicou.

“É uma conquista estar todo ano aqui e divulgando a minha marca, conquistando mais clientes e os clientes até me procuram aqui no espaço. Eu sou referência, não só fora da Expoacre, agora como aqui”, disse.

Rex disse que está com as expectativas muito boas. “Eu conto com isso, eu planejei e quero manter isso, eu tenho que superar o ano passado. Fora daqui as pessoas podem me encontrar no Aquiri Shopping, das 9h às 15h e podem me encontrar também no quiosque em frente do Planet Park, lá no Via Verde Shopping, que eu fico das 16h até às 22h”, finalizou.

