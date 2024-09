Espaço Singular marca presença na Expoacre e oferta serviços sobre saúde mental

O Espaço Singular, pelo segundo ano consecutivo, marca presença no Espaço Sebrae na Expoacre.

Celeste Costa, proprietária da Singular, contou ao ContilNet que o espaço de acolhimento foi pensado para que a clínica possa dar acolhimento para as famílias atípicas, que possam levar as crianças no espaço.

A proprietária disse que esse ano o Espaço Singular está com um diferencial.

“Esse ano a gente ampliou os serviços, então nós estamos aqui dando orientação para as pessoas que querem saber sobre ansiedade, sobre depressão, que querem saber se tem traços de TDAH ou de transtorno opositor desafiador. Eu estou aqui com uma equipe de profissionais da clínica durante as nove noites para estar aqui orientando toda a população sobre a importância da saúde mental”, explicou.

De acordo com Celeste, a parceria com o Sebrae é de inclusão.

“Proporcionando isso para todas as empresas, então a parceria do Espaço Singular junto com o Sebrae é isso, que a gente possa utilizar as ferramentas que o Sebrae nos fornece para gestão e administração, mas não só isso, também com ações que sejam colocadas em prática para a população”, finalizou.

