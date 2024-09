Esposa de Alok, Romana Novais mostra os filhos assistindo ao show do pai pela televisão: ‘Que orgulho’

O grupo de brasileiros, inclusive, posou ao lado do vocalista do Coldplay, Chris Martin, durante o ensaio para as apresentações. O cantor britânico integra o line-up do festival, que também conta com performances de Post Malone, Doja Cat, LISA, Benson Boone e painel com a antropóloga britânica Jane Goodall. A apresentação fica a cargo de Hugh Jackman e Danai Gurira.