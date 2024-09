A esteticista e estudante de biomedicina Ana Carolina Brites, responsável por fazer procedimentos estéticos com valores abaixo do mercado e deformar o rosto de ao menos três clientes, em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, mora em ambiente insalubre, segundo a polícia.

Durante batida na casa da suspeita e no coworking – espaço alugado por profissionais de diversas áreas – onde eram realizados os procedimentos, equipes da Polícia Civil encontraram uma residência insalubre com seringas misturadas a fezes de animais, na casa localizada no Jardim Los Angeles. Confira a reportagem completo no Topmídia News.