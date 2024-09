Ethan Hawke compara sensação de atuar com a “alegria de usar drogas”

O ator Ethan Hawke relembrou, durante o Festival de Cinema de Veneza, sua relação com o diretor de “A Sociedade dos Poetas Mortos” (1989), Peter Weir, e como foi inspirado por ele no início de sua carreira.

Hawke contou que foi ao Festival de Veneza pela primeira vez por conta do filme: “Foi meu primeiro festival de cinema. Eu tinha 18 anos. Nós exibimos o filme na rua debaixo, e foi uma experiência incrível.”

“Trabalhar com ele [Weir] quando jovem, e absorver o que ele tinha a ensinar e então ver seu efeito em ação. Foi um ato de imaginação coletiva… Ele era muito bom em fazer com que um grupo de artistas tivesse a mesma imaginação e o mesmo sonho, e então assistir esse sonho ser passado para outros e recebido. É muito poderoso”, disse ele, segundo The Hollywood Reporter.

“Foi meio como quando ouvimos falar sobre a alegria de usar drogas. Você só quer sentir isso de novo. É uma sensação maravilhosa porque você não se sente sozinho”, acrescentou ele sobre a atuação.

Segundo Hawke, ser ator é como “uma faca de dois gumes”. “Por fora, você é celebrado no sucesso, mas a verdadeira alegria de atuar está em desaparecer… você se sente desaparecer e se torna parte desse sonho. E essa é a sensação que é tão maravilhosa”, disse ele.