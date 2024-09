“Eu vou cumprir com tudo que eu prometi ao povo do Acre”, diz Gladson ao ContilNet

O governador Gladson Cameli foi o entrevistado do ContilNet durante a transmissão da Expoacre 2024, neste domingo (1).

Durante a entrevista, o governador voltou a falar sobre a expectativa de faturamento da feira neste ano. Segundo ele, a Expoacre deve ultrapassar os R$ 325 milhões – atingidos na edição do ano passado -, com a possibilidade de chegar até a casa dos R$ 400 milhões em volume de negócios.

Gladson aproveitou para falar sobre as obras do Governo do Estado que estão em andamento ou terão as ordens de serviço assinadas em breve. Ele destacou que ‘não tem mais tempo’ para ficar apenas na promessa e precisa dar seguimento com os projetos considerados essenciais para a gestão dele. É o caso do Arco Metropolitano, o Viaduto da Corrente, a Nova Maternidade, a Ponte e Orla do 15, conclusão do Hospital de Sena Madureira e muito mais.

Ele aproveitou para anunciar que as obras das primeiras unidades habitacionais do Acre serão inauguradas em breve e disse ainda que deverá assinar, nos próximos dias, uma ordem de serviço para a construção de mais 300, que deverá diminuir o déficit habitacional tanto na capital, quanto no interior.

“Eu garanto a vocês: eu vou cumprir com tudo que eu disse ao povo do Acre, quando eu pedi a oportunidade de governar o Estado. O povo acreano me deu dois mandatos de deputado federal, um de senador e dois de governador. Deus e o povo, e a nossa determinação, tem me dado a oportunidade de que cada eleição, os votos só aumentam. É igual massa de bolo, quanto mais bate, mais cresce”, completou.

Veja a entrevista na íntegra: