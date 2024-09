Ex expõe plano de Jojo contra Anitta, Preta, Gominho e Pabllo Vittar

O nutricionista Carlos Machado, ex-namorado de Jojo Todynho, decidiu abrir o jogo e revelou detalhes de uma polêmica envolvendo a cantora e sua ex-amiga, Anitta. As duas artistas romperam a amizade depois que a Poderosa teria descoberto que Jordana passava informações a seu respeito para a imprensa.

Em conversa com a coluna Fábia Oliveira, Carlos Machado falou sobre a história envolvendo um suposto grupo de WhatsApp criado por Gominho, Preta Gil e Pabllo Vittar, em que falavam mal de Anitta. Para quem não lembra, em 2019, a cantora parou de falar com os, então, amigos depois que Jojo Todynho contou ter visto a situação ao pegar o celular de Gominho.

Quem acompanhou tudo de perto foi Carlos Machado. O nutricionista revelou que o plano foi armado por Jojo Todynho para que Anitta ficasse mais tempo com ela. Segundo ele, a cantora chegava a prometer diversas coisas para as pessoas em nome da Poderosa.

“Ela tinha um plano que era tirar a Anitta dos amigos, porque ela não ficava exclusivamente com ela. E nisso, ela ficava prometendo coisas pra todo mundo, como se fosse best friend [melhor amiga] da Anitta. Ao ponto de estar conversando com uma pessoa, que eu reconheci a voz e era a MC Kátia, prometendo que ela ia abrir o show da Anitta. Ela prometia um monte de coisa em nome da Anitta”, disse ele à coluna.

Carlos, então, contou que Jojo Todynho decidiu inventar a história do grupo. “A Anitta tinha outros amigos na época… Gominho, Pabllo Vittar… Eu não sei como era a Anitta e a Preta Gil, acho que nunca foram amigaaaaas, mas era um empecilho entre Anitta e Jojo. Foi quando ela [Jojo Todynho] inventou o grupo de WhatsApp, que tinha pego no celular do Gominho e blá blá blá”, falou.

E deu mais detalhes: “Quando ela começou a planejar isso, eu falei que não ia dar certo. Mas ela tinha pressa e resolveu falar que pegou o celular do Gominho e viu um grupo falando mal da Marília Mendonça, que ela era gorda, que o cachorro da Anitta tinha bafo, era feio, algo desse tipo, que a Anitta era puta. Anitta acreditou e rompeu amizade com esse povo”.

Um tempo depois, Anitta e Jojo Todynho também pararam de se falar, após a Girl From Rio “armar” um plano para descobrir quem estava vazando informações de dentro da sua casa. Ela constatou que era Jordana.

Como conheceu Jojo Todynho

De acordo com o ex da dona do hit Que Tiro Foi Esse, ele e Jojo se conheceram depois de uma indicação de um amigo em comum com Anitta. Na época da briga entre as duas, Todynho chegou a achar que ele que tinha falado algo dela.

“Depois a Anitta fez aquele esquema da mentira e, nesse esquema, ela viu que a Anitta já estava diferente com ela. Ela viu umas ligações minha para esse meu amigo, que é amigo da Anitta, mas não tinha nada a ver, mas ela calculou que eu tinha falado algo e, por isso, Anitta estava diferente com ela. Aí as brigas começaram a ficar piores… Quando Anitta rompeu com ela, depois da fofoca da gravidez, aí ficou tudo pior e a gente separou e nunca mais nos falamos”, contou ele.

O nutricionista explicou como conheceu Jordana. “Eu tenho um amigo que estudou com a Anitta e é amigo dela. E comentando com elas sobre cirurgia, ele falou que tinha um primo, porque precisava ser alguém que fosse na casa dela [Jojo] meio que discreto, que não explanasse as coisas porque ela tinha colocado silicone, tinha que tirar os pontos, mas não queria ir ao hospital. Ela viu meu Instagram, me adicionou, mas eu não sabia dessa história e nem ele [amigo]”, disse.

Ele continuou: “Ficamos batendo papo, mas eu achei que fosse fake. Eu não sabia sobre esse lance de selo azul. Na época meu Instagram não era profissional, era coisa boba. Ela agendou comigo, combinou de fazer um plano alimentar pra ela e aproveitar e tirar uns pontinhos inflamados nela”, expôs Carlos Machado.

“Eu não sabia se realmente era ela, então eu criei um grupo com a minha mãe e um amigo meu, e falei: ‘Tem uma pessoa falando que é a Jojo Todynho e eu vou lá’. Eu moro um pouco afastado do Rio, então eu fui lá, avisei que tinha chegado e ela disse que estava autorizada a entrada e eu podia subir. Me identifiquei ao porteiro, subi e a porta estava aberta. Eu levei balança, computador, essas coisas todas e, quando entrei, ela estava deitada assistindo série”, revelou o nutricionista.

O ex de Jojo acrescentou: “Quando entrei fiquei meio assustado, nunca tinha ido na casa de famoso. Aí a gente foi batendo papo, eu fui tentando fazer a avaliação dela, mas ela não queria. O que ela queria era sacanagem. Depois de inúmeras insistências para fazer a avaliação, ela me deu vinho, e eu falei: ‘Vamos então jogar o lado profissional pro lado e vamos ser o homem mesmo’”. Ela me contou a história do meu amigo, da Anitta, aí eu soube como ela tinha chegado até mim, porque eu não sabia”.

O romance entre Carlos Machado e Jojo Todynho começou em meados de 2019 e durou um pouco mais de 10 meses. Segundo ele, com o passar do tempo, a cantora começou a tratá-lo mal e com arrogância.

“Eu passei um ano mais ou menos indo pra casa dela todo final de semana, viajando com ela. Eu trabalhava de segunda a sexta, mas acabei começando a faltar na clínica e comecei a viver a vida dela. Ela já demonstrava essa arrogância, mas eu dava uma segurada nela, dizendo que não funcionava desse jeito”, disparou. “Depois de um tempo ela começou a me tratar super mal. Daquele jeito que, hoje, todo mundo já conhece. E aquilo começou a me fazer mal”, completou.