Expoacre 2024: programação da oitava noite traz estandes e entretenimento

A Expoacre 2024 continua sua festa no Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco, com uma série de atrações para a oitava – e penúltima – noite do evento, que acontece neste sábado (07).

A abertura ao público será às 18h, com estandes de exposições, setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento.

No palco alternativo, o destaque da noite começa à meia-noite com o fechamento dos estandes de exposições. A feira segue até as 3h da manhã, quando todas as atividades do dia se encerram.

Sábado, 7 de setembro de 2024:

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palco alternativo

– 00h – Fechamento dos estandes de exposições

– 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

Transmissão ao vivo

O ContilNet Notícias vai fazer a transmissão completa, em parceria com San Francisco Filmes e TV Rio Branco. A transmissão incluirá rodeio, entrevistas, humor, gastronomia, negócios e muito mais.

O ContilNet também terá parcerias com Sicredi Biomas e TOP Mídia. A cobertura ao vivo ocorrerá em todas as noites da feira.