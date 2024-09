ExpoSena 2024 alia agronegócio e solidariedade com arrecadação destinada à APAE

A ExpoSena 2024, tradicional feira de agronegócios da região, mais uma vez terá um cunho social. Este ano, toda a arrecadação dos ingressos será destinada à APAE do município, uma instituição sem fins lucrativos que oferece apoio a pessoas com deficiência na cidade. A ação faz parte de uma parceria entre a APAE, a Prefeitura e companhamento do MP, unindo forças para fortalecer o trabalho da entidade.

A novidade deste ano é que os ingressos só poderão ser adquiridos por meios eletrônicos, como cartão de crédito, débito ou Pix. A organização da ExpoSena pede que o público compre as entradas com antecedência, para evitar filas durante os dias dos shows.

Os valores dos ingressos são simbólicos, permitindo que mais pessoas participem e contribuam com a causa.

Veja a programação

Show de Batista Lima – 21 de setembro – Ingresso: R$ 10,00

Show de Marília Tavares – 22 de setembro – Ingresso: R$ 10,00

Show de Fernanda Brum – 23 de setembro – Ingresso: R$ 5,00

Os ingressos estão à venda na sede da APAE e pontos de vendas.

Além de aproveitar grandes shows, os visitantes da ExpoSena terão a oportunidade de contribuir com uma causa nobre. Ao comprar um ingresso, estarão apoiando o trabalho da APAE, que há anos promove a inclusão e o desenvolvimento de pessoas com deficiência no município.

“Com essa iniciativa, buscamos unir o entretenimento com a solidariedade. A ExpoSena é mais do que uma feira, é uma forma de ajudar a transformar vidas”, destacou o prefeito Mazinho Serafim.

A expectativa é que o evento reúna um grande público, tanto pela qualidade das atrações quanto pela possibilidade de fazer o bem.

Veja o vídeo: