Faccionados são condenados a mais de 130 anos por dupla tentativa de homicídio em Sena Madureira

O Tribunal do Júri da Comarca de Sena Madureira condenou três membros de uma facção criminosa a penas que somam mais de 130 anos de prisão, em julgamento nesta quinta-feira(12). Eles foram julgados por uma dupla tentativa de homicídio ocorrida em agosto do ano passado, e as condenações reforçam o combate ao crime organizado no estado do Acre.

Após um longo julgamento que incluiu o depoimento de testemunhas, manifestação da defesa e da acusação, os jurados decidiram por condenar dois dos acusados a 36 anos de prisão. A maior parte da pena, 31 anos, foi pela dupla tentativa de homicídio, com mais 5 anos acrescidos pela participação na organização criminosa.

O terceiro envolvido, identificado como Manoel Saboia, recebeu uma sentença ainda mais severa, totalizando 59 anos de prisão. A pena foi dividida em 50 anos pela tentativa de homicídio e outros 9 por integrar a facção.

Ao final do julgamento, a sentença foi lida em plenário, e os réus foram imediatamente escoltados pela polícia penal ao presídio Evaristo de Moraes, onde permanecerão para cumprir suas penas.

Essa condenação representa um marco no enfrentamento à violência em Sena Madureira, uma cidade que, nos últimos anos, tem sido palco de disputas envolvendo o crime organizado. As autoridades esperam que a sentença sirva de exemplo para coibir novos crimes e, assim, garantir maior segurança à população local.