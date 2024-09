Famosos lamentam saída de Boninho da Globo: “Não acredito”

Nesta sexta-feira (13/9), Boninho anunciou a saída da Globo após 40 anos. O diretor segue contratado até o fim deste ano. Conhecido por comandar os bastidores do Big Brother Brasil, ele pegou os fãs do reality e até alguns artistas, que se manifestaram nas redes sociais.

“Ah, como você fará falta. Mas saiba que nada apagará o seu legado na Globo. Você fez diferença na vida de muita gente e eu serei eternamente grata por tudo que você fez por mim e pela minha carreira. Você tem um olhar de gênio e me sinto honrada por ter enxergado o meu potencial lá em 2017… Obrigada por tudo, Big Boss! Brilhaaaa por onde for, estarei sempre aqui na torcida por você!”, disse Vivian Amorim, revelada pelo BBB18.

Otaviano Costa também falou sobre o desligamento de Boninho: “Linda declaração de amor e gratidão querido amigo. Segura coração. Sou muito grato (a você) e honrado por ter trabalhado ao seu lado e ajudado a construir uma parte da história desta tv que amamos, juntos. Obrigado pela confiança em meu talento e oportunidades, sob sua tutela. Boa sorte, sucesso e saúde em seu novo ciclo! VOA Boninho”.

“Você é incrível e mudou a vida de tanta gente assim como a minha. Você faz parte da história”, declarou Amanda Meirelles, campeã do BBB23.

Marcos Veras ressaltou o quanto foi especial trabalhar ao lado profissional: “Parabéns pela trajetória importante na TV. Obrigado por tudo. Uma honra ter estado com você em dois grandes projetos. Sigamos. Sucesso na caminhada”.

Gil do Vigor, do BBB21, ressaltou a importância do marido de Ana Furtado em sua carreira. “Você fará falta. Te amo e serei eternamente grato por ter me dado a maior oportunidade de minha vida! Brilhe BIG BOSS”, concluiu.