Festival da Carnaubeira abre programação de aniversário da cidade com grande público

O final de semana foi de festa e comemoração em Sena Madureira, que iniciou a celebração de seus 120 anos de história com a 3ª edição do Festival da Carnaubeira. Realizado na Praia do Amarilho, o evento reuniu uma multidão durante três dias, como parte das festividades do aniversário da cidade.

A programação começou na sexta-feira (6) e se estendeu até domingo (08), com várias atrações que agitaram o público. Um dos momentos mais esperados foi o desfile da Garota Carnaubeira, Garota e Garoto Verão 2024, que movimentou a praia. Além disso, competições esportivas e atividades ao ar livre fizeram parte da programação, garantindo diversão para pessoas de todas as idades.

No domingo, a festa atingiu seu ponto alto, com uma grande concentração de pessoas na Praia do Amarilho. O palco montado à beira-rio foi o centro das atenções, onde artistas renomados se apresentaram, incluindo o cantor Eduardo Casseb, o famoso grupo Os Cobras Dence e a banda Skema 3, vinda diretamente do Amazonas para fechar a tarde.

Coordenação avalia festa como positiva sem registro de ocorrências

A coordenação do evento, liderada pelo secretário de Cidadania e Assistência Social, Daniel Herculano, avaliou o festival de forma extremamente positiva. “Foi uma festa linda, com muita alegria e participação da comunidade. O público compareceu em peso, especialmente neste domingo, e ficamos felizes em ver o sucesso dessa celebração tão importante para nossa cidade. Agradeço ao prefeito Mazinho e todos que apoiaram”, destacou o secretário.

Além das atividades na praia, as festividades também incluíram eventos na praça centra durante a noite de sábado, oferecendo mais opções de entretenimento para os moradores e visitantes.

O Festival da Carnaubeira, se consolidou como um dos maiores eventos culturais da região e deixa sua marca nas comemorações dos 120 anos da cidade, e os organizadores já começam a pensar nas edições futuras, buscando sempre superar as expectativas e manter a tradição viva.

Vencedores do desfile:

Garota Carnaubeira: Geovana Ferreira

Garota Verão: Thaemily Lima

Garoto Verão: Adonay Magalhães

