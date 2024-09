FFAC confirma volta após paralisação por causa da poluição do ar

Após uma semana de suspensão dos jogos dos estaduais de base por causa da poluição do ar em Rio Branco, a Federação de Futebol do Acre (FFAC) confirmou nesta segunda-feira (9), que as competições retornam a partir desta terça-feira (10), com Atlético-AC x Bangu, às 15h, no Florestão B, pela terceira e última rodada da primeira fase do Campeonato Acreano Sub-15.