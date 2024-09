FICCO deflagra operação que combate facção criminosa que ameaçou eleitores no interior do Acre

A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Acre (FICCO/AC), em parceria com o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (GAECO), deflagrou nesta quinta-feira (26) a Operação Sufrágio na cidade de Feijó, interior do estado. A ação envolveu a Polícia Federal, Rodoviária Federal, Civil, Militar e Penal.

A operação foi desencadeada após investigações apontarem que membros de uma facção criminosa estariam interferindo no processo eleitoral do município, impedindo o voto livre da população.

De acordo com a polícia, líderes locais enviaram “salves” — mensagens com ordens para que os moradores se abstivessem de votar em um determinado candidato a prefeito.

Cerca de 20 agentes participaram da operação, cumprindo quatro mandados de prisão preventiva e cinco de busca e apreensão. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de organização criminosa e uso de violência ou ameaça para fins eleitorais.