Filho da inesquecível Dona Nenê comemora 80 anos com muita festa em Tarauacá

No último dia 18 de setembro, a cidade de Tarauacá se vestiu de festa para celebrar os 80 anos do querido Sebastião Lima Aragão. Nascido em 1944 no seringal Novo Porto Rio Muru, Sebastião é filho de Ataliba Ximenes de Aragão e da inesquecível Maria Lima Aragão, carinhosamente conhecida como Dona Nenê.

Sebastião é casado com Maria Helena Marques Bayma, sua grande companheira, e juntos formaram uma linda família, com três filhos, sete netos e três bisnetos, que o enchem de alegria e orgulho.

Ao longo de sua vida, Sebastião se destacou em diversas áreas. Foi vice-prefeito do município do Jordão e, como técnico de enfermagem, conquistou a confiança da comunidade, sendo um profissional respeitado e dedicado. Ele sempre foi a pessoa procurada para vacinas e consultas médicas, o que demonstra seu compromisso com a saúde e o bem-estar dos outros.

Além de suas contribuições profissionais, Sebastião é um homem de caráter ilibado, um pai amoroso e um amigo fiel. Sua generosidade é amplamente reconhecida, sempre disposto a ajudar quem precisa. Conhecido por sua vaidade, ele se orgulha de se vestir bem e estar sempre perfumado, refletindo sua personalidade vibrante.

Neste dia especial, familiares e amigos se uniram para agradecer a Deus pelo dom da vida de Sebastião. A celebração foi marcada por emoções, lembranças e homenagens, reafirmando o quanto ele é querido por todos. Neste momento, todos suplicaram a Deus e à Virgem Maria que o abençoem e protejam, desejando muitos mais anos de vida, saúde, sabedoria e amor.

Sebastião Lima Aragão é, sem dúvida, uma inspiração para todos que têm o privilégio de conhecê-lo, e sua história é um verdadeiro testemunho de vida e dedicação. Que venham mais celebrações e momentos felizes ao lado de quem ele ama!

Confira a galeria: