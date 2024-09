Final da Rainha Exposena 2024 acontece neste sábado com R$ 4 mil em premiação

Neste sábado (14), a cidade de Sena Madureira será palco da grande final da Rainha Exposena 2024, evento aguardado com grande expectativa pela população local. Sete finalistas competem pelo título que elegerá Rainha e Princesa da edição deste ano. As vencedoras dividirão uma premiação total de R$ 4 mil, com cada uma recebendo R$ 2 mil.

Sob o comando da secretária municipal de Administração, Adriana Martha Bezerra, o concurso tem ganhado destaque nas redes sociais, movimentando os moradores que acompanham de perto cada etapa da competição. A Exposena, feira tradicional da cidade, é um dos eventos mais esperados do ano e atrai visitantes de toda a região.



“Este concurso é muito mais do que uma simples competição de beleza. A Rainha Exposena representa a força, a cultura e a tradição da nossa cidade. Estamos muito felizes com a participação e o engajamento da população, e tenho certeza de que todas as finalistas têm talento e dedicação de sobra para representar bem Sena Madureira. A final será uma grande celebração da nossa história e das nossas raízes,” disse Adriana ao ContilNet.

Com a proximidade do evento, a expectativa é de grande público, especialmente no momento da coroação das vencedoras. Além de beleza e elegância, o concurso valoriza a cultura e as tradições locais, sendo parte importante da programação anual da cidade.

A final promete ser um espetáculo, celebrando o talento e a dedicação das candidatas, e marcando mais um capítulo na história do evento que há anos faz parte do calendário festivo de Sena Madureira.