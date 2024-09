Final Fantasy 7 Rebirth, Elden Ring e mais jogos estão até 90% mais baratos

Por fim, a plataforma Steam, que é referência em jogos de PC, traz descontos convidativos em Persona 5 Royal, GTA 5 e Elden Ring, sucesso da From Software, de Dark Souls, que foi eleito Jogo do Ano em 2022. O TechTudo traz, nas linhas a seguir, as principais ofertas da semana para você ficar por dentro das promoções. Confira: