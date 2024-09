Final Fantasy XVI tem quantas horas? Veja requisitos e 6 dúvidas do game

Ainda de acordo com o site How Long to Beat, leva em torno de 80 horas e meia para obter o troféu de platina de Final Fantasy XVI no PlayStation 5 (PS5) ou obter todas as conquistas no Steam ou Epic Games Store. Este tempo pode variar de acordo com o jogador, pois um dos requisitos para obter a platina é terminar o jogo pelo menos duas vezes, a segunda delas na dificuldade “Final Fantasy Mode” com inimigos mais poderosos.