Flamengo x Bahia: onde assistir ao vivo, horário e escalações

Flamengo e Bahia medem forças às 21h45 (de Brasília) desta quinta-feira, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O Rubro-Negro venceu o primeiro duelo por 1 a 0 e tem a vantagem do empate. A partida terá transmissão do Premiere, da TV Globo e do sportv, além de cobertura da partida em tempo real no ge.