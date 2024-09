Flamengo x Peñarol: onde assistir ao vivo, horário e escalações

O Peñarol vem de duas vitórias consecutivas no Campeonato Uruguaio: 2 a 1 no Miramar Misiones e 4 a 0 no Rampla Juniors. O clube se classificou às quartas da Libertadores eliminando o também boliviano The Strongest, mesmo com a derrota por 1 a 0 no jogo de volta. O Peñarol venceu o jogo de ida por 4 a 0 em Montevidéu.

Onde assistir: Espn e Disney+

Espn e Disney+ Tempo real: clique aqui para acompanhar.

Flamengo – técnico: Tite