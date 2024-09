Fotógrafo faz vídeo comparando Rio Acre antes e durante a estiagem; confira

O fotógrafo e influenciador digital, Luciano Oliveira, publicou um vídeo em suas redes sociais nesta sexta-feira (20), comparando os momentos do Rio Acre, em Rio Branco, antes e durante a estiagem que assola a cidade atualmente.

O profissional destaca que as imagens mostram a localidade durante a inundação, no começo do ano, e agora, enquanto o corre a seca extrema, em que fez o rio alcançar na data de hoje a marca histórica de 1,25 metro.

“O Acre passou por um desastre natural causado pela inundação dos rios, que afetou 19 dos seus 22 municípios, sendo a maior cheia já registrada em Brasileia, e a segunda maior já registrada na capital do Acre, quando o Rio Acre alcançou a marca de 17, 89m. Hoje, vivemos o outro extremo, porém a seca costuma durar mais do que a cheia. Vários rios perdem a navegação, o transporte de alimentos e de pessoas fica prejudicado, comunidades ficam isoladas, cardumes de peixes não resistem à falta de água e às altas temperaturas e, o pior, falta água para o consumo de milhares de pessoas’’, destaca.

