FOTOS: confira as vencedoras coroadas como Rainha e Princesa da Exposena 2024

A grande final do concurso Rainha e Princesa da Exposena 2024 ocorreu na sexta-feira (20), às 18h, na quadra poliesportiva Aurino Brito, na Escola Messias Rodrigues. O evento, que contou com a participação de seis candidatas, foi um dos destaques da Exposena 2024, que acontece de 21 a 25 de setembro.

Kelle Oliveira, estudante de modelo fotográfica, conquistou o título de Rainha. Em sua fala, Kelle expressou a honra de representar Sena Madureira: “Ser eleita Rainha da Exposena é uma responsabilidade que abraço com todo o meu coração. Quero representar a essência da nossa cultura, já que Sena Madureira foi a capital do estado.”

A Princesa da Exposena 2024 foi Yasmin Oliveira, que trabalha como frentista e segurança . Yasmin sempre sonhou em participar do concurso e comentou: “Sempre tive vontade de honrar essa linda tradição e sentir a emoção do rodeio mais perto do meu coração.”

As candidatas foram avaliadas em critérios como beleza, simpatia e desenvoltura por um júri que buscou escolher as melhores representantes da comunidade.

