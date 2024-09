FOTOS: show, Acre Fashion Week e novidades atraem multidão para a segunda noite de Expoacre

A Expoacre 2024 mal começou e na sua segunda noite, no domingo (01), trouxe diversas novidades e eventos que agitaram o final de semana dos acreanos presentes.

A abertura da programação de shows lotou o Palco Principal da maior feira do agronegócio do estado do Acre com Biguinho Sensação.

Além disso, outro destaque foi a primeira noite da primeira edição do Acre Fashion Week com novos rostos da moda acreana entrando na passarela com marcas acreanas.

Espaços de integração e interação com marcas e instituições do estado marcaram a segunda noite do evento.

– 18h – Abertura ao público dos estandes de exposições, setores de gastronomia, e atividades de negócios e entretenimento

Palcos alternativos – 20h – Provas de rodeio na arena – 23h – Show na arena de rodeio com Marilia Tavarez – 00h – Fechamento dos estandes de exposições – 03h – Encerramento de todas as atividades do dia

