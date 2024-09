Friale explica fumaça no Acre e garante que cenário irá mudar nesta semana; veja vídeo

O Acre enfrenta um momento crítico com alta concentração de fumaça e baixa umidade do ar. Nesta terça-feira (17), o pesquisador Davi Friale forneceu uma atualização sobre a situação da fumaça no Acre. Em sua análise, ele confirmou que a fumaça que afeta a capital, Rio Branco, ainda é proveniente da Bolívia.

“A fumaça continua intensa na nossa capital. Os ventos continuam soprando da Bolívia, trazendo mais fumaça. Esperávamos que chovesse no último fim de semana na Bolívia, mas isso não ocorreu. Embora tenha chovido bastante no Acre, a fumaça continua intensa em nossa capital”, afirmou Friale.

Situação é temporariamente péssima, mas espera-se melhora a partir de quinta-feira

Friale também destacou que a situação deve começar a melhorar a partir de quinta-feira (19). “A partir de quinta-feira, começaremos a ver uma melhora, pois os ventos mudarão de direção. Eles passarão do interior do Acre/Amazonas para cá, devolvendo a fumaça da Bolívia”, explicou.

Em uma previsão anterior, Friale já havia alertado para uma piora temporária. “A fumaça mais densa ainda está por vir. O tempo continuará quente e ensolarado, embora o sol não apareça devido à fumaça. A extrema baixa umidade continuará e deve piorar”, ressaltou.

Expectativas e atenção necessária

Apesar da previsão de melhora, a situação ainda pode exigir atenção. A qualidade do ar começará a melhorar, no entanto, a fumaça da Bolívia ainda pode afetar a qualidade do ar até que seja completamente dissipada.

Veja o vídeo: