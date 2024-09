Globoplay substitui Yasmin Brunet após polêmica com Paolla Oliveira

Depois de Paolla Oliveira protagonizar um climão com Yasmin Brunet no estande da Globoplay no Rock in Rio, a plataforma de streaming decidiu substituir a ex-BBB. Quem assume as entrevistas dos globais pelo local, agora, será Diego Martins. As informações são do colunista Lucas Pasin, do UOL.

“Foi muito legal. É intenso, mas é gostoso”, disse Yasmin ao passar o bastão de “repórter” do festival para Diego. No entanto, num perfil exclusivo de fãs, a filha de Luiza Brunet desabafou: “Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência”.

A polêmica entre as mocinhas começou no último fim de semana, depois de uma produtora do Grupo Globo chamar a atriz para falar com a modelo. Na ocasião, Paolla alegou que não queria ir, porque teria que acabar fazendo “dancinhas” do Tik Tok e não estava preparada.

Para a mulher da equipe, a namorada de Digo Nogueira garantiu que voltaria depois de curtir um pouco o evento, com a promessa da produtora de que seria apenas um bate-papo, sem danças. Porém, Oliveira foi e nunca mais voltou.

Na ocasião, Paolla Oliveira se manifestou sobre assunto, confirmando que não é adepta de coreografias virais das redes sociais:

“O tal do climão quem faz são vocês! Afe. Adoro a Yasmin, que aliás, tá mandando muito bem. Tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei. Me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas e ia pagar mico”, disse em seu perfil do Instagram.

Yasmin também se pronunciou na web e afirmou que não há nenhuma treta entre ela e a artista. “Climão quem cria é quem inventa essa fofoca. Tava fazendo meu trabalho, adoro e admiro muito a Paolla que sempre foi um amor comigo”, ressaltou.

Além de todo o conflito, Yasmin também deu algumas bolas fora, como não saber o nome de um dos atores que está no ar em No Rancho Fundo, no momento da entrevista. “Agora eu sei como é difícil ser jornalista”, justificou para a Folha.

Fãs e seguidores não compraram muito as desculpas uma da outra sobre o assunto. “Vamos fingir que acreditamos”, comentou uma pessoa. “Forçando simpatia”, observou outra. “As pessoas gostam de criar rivalidades com as outras. Isso não entra na minha cabeça”, criticou uma terceira.