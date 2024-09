Governo lança Nota Premiada com prêmios que chegam a R$ 20 mil mensais

Já pensou em receber o retorno em dinheiro de parte dos impostos arrecadados em suas compras? Com essa proposta, o governo do Estado lança nesta segunda-feira, 2, o programa Nota Premiada Acreana, com sorteios mensais de prêmios de até R$ 20 mil para o cidadão que pedir a inclusão do CPF na nota fiscal no momento da compra.

A solenidade será realizada a partir das 19h30, no estande da Secretaria da Fazenda (Sefaz), durante a programação da maior feira de agronegócios do estado, a Expoacre, em Rio Branco, e contará com a presença do governador Gladson Cameli.

A partir de agora, ao pedir o CPF na nota em compras realizadas no estado, o cidadão concorre a uma premiação em dinheiro, em sorteios realizados mensalmente. Para participar, basta se cadastrar no site notapremiadaacreana.ac.gov.br.

Serão 15 prêmios mensais, três para cada regional do estado, aumentando as chances de ganhar, com valores que chegam a R$ 5 mil, R$ 10 mil e R$ 20 mil, além de um prêmio anual de R$ 70 mil.

As entidades sociais cadastradas no programa e indicadas pelos ganhadores receberão outro prêmio, equivalente a 50% do valor recebido pelo cidadão sorteado.

“A Nota Premiada é uma realização do governo do Estado, por meio da Sefaz, mas os verdadeiros protagonistas são os cidadãos, empresários e sociedade civil organizada, pois, ao passo que fomenta a cidadania fiscal, o programa vai permitir ao cidadão concorrer a prêmios mensais e anuais e, ainda, ajudar entidades sem fins lucrativos que prestam serviços à comunidade”, disse o secretário da Fazenda, Amarísio Freitas.

Outro ponto positivo é que o aumento do número de notas fiscais emitidas contribuirá com a elevação da arrecadação tributária, bem como com o combate à sonegação fiscal, colaborando para que o Estado preste serviços cada vez mais eficientes, sobretudo nos âmbitos da educação, saúde, segurança e infraestrutura.