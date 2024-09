Governo ‘leva’ Serra do Divisor, Rio Crôa e trilhas para a Expoacre com óculos VR

Para quem sonhou em conhecer pontos turísticos do Acre como a Serra do Divisor, a trilha Chico Mendes, o rio Crôa ou participar de um festival indígena poderá conhecer na Expoacre 2024.

O stand da Secretaria de Turismo e Empreendorismo (Sete) do Estado leva os lugares para dentro da feira com experiências imersivas e um óculos VR (realidade virtual).

Marcelo Messias, secretário da Sete, explica que o planejamento para montar o espaço começou no final do ano passado, com reuniões internas que transformaram ideias em um projeto concreto.

“A gente vem se preparando desde o final do ano passado. No início do ano, começamos as reuniões internas com a equipe e começamos a tirar da cabeça, colocar no papel esse projeto. A ideia que nos trouxe para montar esse projeto são justamente as feiras que a gente participa fora do estado do Acre”, afirma o secretário.

O estande foi desenvolvido para destacar o turismo interno do Acre, com o objetivo de mostrar à população local os pontos turísticos que o estado tem a oferecer.

“A secretaria tem feito muita divulgação de turismo externo, quando a gente sai fora do estado. Mas a gente precisa também começar a divulgar turismo interno, a gente precisa mostrar para a nossa população, para o acreano, o que nós temos de turismo”, destacou Messias.

O espaço apresenta atrações como uma oca indígena, onde o público pode assistir a apresentações de danças, músicas e cultura indígena. Além disso, óculos 3D proporcionam uma experiência imersiva de um festival indígena.

A parte do estande dedicada à trilha de Chico Mendes simula uma caminhada pela mata, enquanto outra área oferece uma vivência no Rio Croa com telões de LED que recriam o cenário.

Outro destaque é a experiência da Serra do Divisor, onde o visitante pode explorar uma maquete do mirante, um dos pontos turísticos mais visitados do Acre, e assistir ao nascer do sol através de óculos 3D.

“Isso é muito bacana, principalmente para pessoas que não conseguem ir até a serra, como um cadeirante ou alguém que tenha algum tipo de dificuldade. Chegar ao mirante é muito difícil porque é uma trilha bem pesada, mas aqui você consegue ter essa experiência”, disse Messias.

Veja o vídeo: