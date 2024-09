Há 9 anos no mercado, Salgados do Irmão faz sucesso e marca presença na Expoacre

A empresa Salgados do Irmão já é tradicional em Rio Branco. Com quase 10 anos de história na capital acreana, ela surgiu de um sonho de Kennedy Mendes.

Segundo a esposa do proprietário, Fabíola Cézar, Kennedy trabalhava com outra pessoa no mesmo ramo, mas viu surgir a oportunidade de ter o próprio negócio e então criou o Salgados do Irmão.

“A gente começou fazendo salgado grande, entregamos para lanchonete e depois a gente teve a iniciativa de fazer salgado pequeno. A gente viu que foi crescendo, o pessoal foi conhecendo, a gente foi divulgando. Começamos na varanda da casa da mãe dele e a gente precisou de um espaço maior, que é onde estamos hoje”, disse.

Segundo Fabíola, com 9 anos de mercado, a empresa busca cada vez mais a qualidade e o preço justo para a população. De acordo com ela, a empresa trabalha com alguns tipos salgados a pronta entrega, que são os salgadinhos fritos na hora.

“A gente trabalha com outra variedade também, que é o salgado de forno, sanduíches naturais, mini pizza, mini hambúrguer e tortas. Esses a gente já precisa que faça a encomenda pelo menos dois dias antes”, explicou.

O Salgados do Irmão está localizado na Rua Valdomiro Lopes, no bairro Conquista. Além do Instagram, que é possível encontrar pelo @salgados.irmao, os clientes podem encomendar pelo telefone (68) 99953-4764. Na Expoacre, o Salgados do Irmão está localizado próximo ao acesso da Arena de Shows.

Veja fotos: