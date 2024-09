Homem é preso após tentar matar companheira a pedradas

Um homem, de 37 anos, foi preso nesta sexta-feira (27/9) após tentar matar a companheira a pedradas em Brazlândia, no Distrito Federal. A vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros do Distrito Federal (PCDF) fraca, com vários ferimentos e desorientada. A prisão foi feita por equipes da 18ª Delegacia de Polícia (Brazlândia).

A mulher precisou ser internada no Hospital Regional de Ceilândia (HRC).

A vítima relatou aos socorristas que vive com o marido há seis meses. Na noite dessa quinta-feira (26/9), o agressor teria feito uso de bebida alcoólica e a agrediu “sem mais nem menos”.

À polícia um vizinho contou que, por volta das 22h, ouviu a discussão entre um homem e uma mulher. Ao sair de casa, viu o suspeito com uma pedra agredindo a vítima, momento em que interferiu e separou o casal.

Após a prisão, o autor relatou que ficou irritado ao ver um homem dando em cima da sua companheira. Confessou que ingeriu “pinga”, mas disse não se recordar de ter desferido pedradas na cabeça da vítima.