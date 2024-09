Homem que matou namorada enforcada dentro de cisterna é morto em “acerto de contas”

O corpo do foragido Rodrigo Duarte Gomes, de 28 anos, foi encontrado na tarde desta segunda-feira (16) em uma cova nas proximidades do Rio Crôa, um dos principais pontos turísticos de Cruzeiro do Sul. Ele havia fugido do presídio Manoel Neri junto no dia 9 de setembro.

A polícia informou que já havia recebido informações sobre a morte de Gomes, encontrou o corpo em uma área de mata. As autoridades acreditam que o crime possa estar relacionado a um acerto de contas. O corpo apresentava sinais de ferimentos a facadas e a arma utilizada no crime foi localizada no local.

De acordo com um morador da região, Gomes teria sido morto na sexta-feira (13), nas imediações de um restaurante. O relato indica que a vítima foi transportada de barco até o local onde foi enterrado e que os indivíduos responsáveis pelo crime eram quatro, mas apenas três retornaram ao Crôa. O morador ainda observou que os três homens que retornaram não são conhecidos na comunidade.

Rodrigo Duarte Gomes havia escapado do presídio de Cruzeiro do Sul com outro detento identificado como Adelcivane Gomes de Azevedo, utilizando ferros da estrutura do presídio para abrir um buraco no bloco 3. Gomes estava cumprindo uma pena de 35 anos de prisão pela morte de sua namorada, Rosiane Martins Cavalcante, em setembro de 2020. Rosiane foi encontrada morta dentro de uma cisterna em Rio Branco com um fio enrolado ao pescoço.

A polícia continua investigando as circunstâncias da morte de Rodrigo Duarte Gomes e procura informações sobre o paradeiro de Adelcivane Gomes de Azevedo, que ainda permanece foragido.