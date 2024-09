Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta quinta-feira

MATÉRIA PRIMA DO DESTINO

Data estelar: Sol e Urano em trígono.

O tempo é a matéria prima de todos os destinos dignos de realização, e quando esse ingrediente não é contabilizado direito na projeção de nossos planos, é inevitável que esses se dispersem e nunca cheguem às vias de fato, porque cada resolução que fazemos em nossas mentes e corações tem uma medida exata de tempo para se realizar, com ciclos e períodos específicos envolvidos em sequências ininterruptas, isto é, claro, se nossas resoluções forem dignas e não meras fantasias.

Em nossas fantasias o tempo não existe, nos conforta a ideia de que a mera imaginação do que pretendemos seja suficiente para nos satisfazer, porém, é assim que vamos ficando ensimesmados, “egonautas”, porque cada resolução digna de realização nos obriga, necessariamente, a sairmos de nós mesmos e nos lançarmos ao mistério da Vida.

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

Aproveite este momento de natureza produtiva para colocar ordem em sua vida, desde os mínimos detalhes da rotina aos assuntos grandiosos que fazem seu coração arder de vontade de os colocar em prática. Momento produtivo.

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

A melhor maneira de lidar com as novidades que se apresentam é as aceitar sem questionamentos, experimentar e ver os resultados, porque a maneira certa de julgar seria através da prática e não de conceitos teóricos.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

O que você pretende fazer não é algo que seja pertinente nem tampouco possa caber no momento, porém, a alma é sempre teimosa, quando tomada por um desejo ignora os inconvenientes e só se foca na satisfação. É assim.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Escolha algumas poucas e boas pessoas para se reunir e debater os temas de seu interesse, para ouvir questionamentos e opiniões diferentes das suas, mas também para expor com clareza seus posicionamentos.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

Aja de acordo aos seus planos, neste momento não cabe nenhuma novidade, apenas o que você tiver refletido o suficiente para saber que é seguro. Agora evite criar novas alternativas, se apegue ao planejamento.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

Lidere a situação, porque enquanto as pessoas ao redor andam que nem barata tonta se agarrando a qualquer fantasia para imaginarem estar no controle, você precisa colocar ordem e liderar numa direção mais produtiva.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

São muitas emoções desencontradas acontecendo ao mesmo tempo, isso não ajuda a pensar direito, porém, talvez não seja hora de ficar pensando, mas de sentir, se deixar tocar no coração e só depois ver o que fazer.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 21/11)

Você tem força para fazer muita coisa, porém, se unisse essa força toda com a de algumas pessoas influentes que você conhece, aí o panorama seria ideal e produziria benefícios para muita mais gente. É por aí.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Planejar e organizar parecem tarefas árduas e que não produzem resultados concretos, porém, quando você iniciar a prática, você verificará o quanto avançou por ter planejado e organizado as atividades. É por aí.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

Sua mente viaja longe agora, e isso é auspicioso, porque obriga você a encontrar palavras e fraseados que comuniquem a profundidade e beleza de suas visões. É um avanço na comunicação. Aproveite.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

Esses sentimentos que insistem em surgir das profundezas da alma ainda não podem ser compreendidos por completo, porém, é necessário sentir, se emocionar, experimentar a irracionalidade do mundo interior. Aí sim!

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Melhor mesmo seria você unir forças com as pessoas disponíveis nesta parte do caminho, porque a sinergia resultante da união abriria portas que sua força particular nunca conseguiria. É só experimentar e verificar.