Horóscopo do dia: confira o que os astros revelam para esta sexta-feira

O VOTO DE CONFIANÇA

Data estelar: Lua míngua em Leão.

Melhor não esperar que o mundo melhore para nos dedicarmos a atuar do jeito que o coração manda, nem tampouco pretender que a ascensão dos criminosos e ignóbeis ao poder seja o sinal de que o inferno tenha vencido a batalha sagrada, mas persistir no voto de confiança no invisível, no indizível desse pressentimento de que, mesmo cegos e ignorantes de como atua o Divino, temos de continuar fazendo o melhor, não apenas em nosso nome individual, mas também em nome da consciência grupal, porque continua tudo indo muito bem.

A ansiedade e o medo te mandam salvar tua pele a expensas de destruíres as pessoas com que te relacionas, ao passo que, o voto de confiança no pressentimento te cobre da Graça Divina, que não funciona com previsibilidade lógica, mas que é imbatível, sempre!

ÁRIES (nascimento entre 21/3 a 20/4)

A impaciência tem seus motivos próprios, mas nem sempre esses estão certo e você precisa administrar sua energia vital para que não prevaleçam, quando impertinentes. Procure se conter, dentro do possível, não é?

TOURO (nascimento entre 21/4 a 20/5)

Sua alma enxerga alternativas que passam despercebidas às pessoas com quem anda fazendo alguns combinados, e seria melhor você não tentar convencer ninguém de absolutamente nada, mas seguir em frente com o combinado.

GÊMEOS (nascimento entre 21/5 a 20/6)

Se você não cuida de seus interesses, pelo menos não caia na ilusão de que outrem fará isso por você, porque nesta parte do caminho anda todo mundo olhando para seu próprio umbigo. Vale a pena prestar atenção.

CÂNCER (nascimento entre 21/6 a 21/7)

Esse nervosismo que permeia o seu cenário atual pode ser focado de forma produtiva, mas para isso você precisa tomar distância das pessoas que, sabidamente, se dedicam a discutir e conflitar com tudo. Distância.

LEÃO (nascimento entre 22/7 a 22/8)

O que você pretende requer ainda um tanto mais de amadurecimento, por isso, seria melhor você tomar distância dessas pessoas que ficam pressionando para você agir de imediato. A urgência, agora, é produtora de erros.

VIRGEM (nascimento entre 23/8 a 22/9)

A sinergia é maravilhosa, porque combina as motivações e empenho de várias pessoas, fundindo tudo num foco de ação que se torna imbatível. São raras as ocasiões em que isso acontece assim, vale a pena as aproveitar.

LIBRA (nascimento entre 23/9 a 22/10)

Com mínimo esforço, grandes resultados podem ser obtidos nesta parte do caminho. Porém, é necessário driblar essa tentação de imaginar que a força do pensamento seria suficiente para fazer acontecer tudo. É com esforço.

ESCORPIÃO (nascimento entre 23/10 a 22/11)

As verdades que você precisa dizer são bastante duras e, por isso, se você quiser que sejam compreendidas em vez de ser tomadas como ofensas, então terá de encontrar uma maneira suave e gentil de as comunicar.

SAGITÁRIO (nascimento entre 22/11 a 21/12)

Você tem em mãos a oportunidade de fazer acontecer o que deseja, mas não há magia nenhuma envolvida, a não ser a produzida pelo seu empenho e persistência, e pelo aproveitamento da brecha aberta pela oportunidade.

CAPRICÓRNIO (nascimento entre 22/12 a 20/1)

A iniciativa que as pessoas tomam há de servir para fortalecer sua boa vontade, se aliando a elas para dar conta do que, se você tivesse de fazer contando apenas com seus recursos, seria bem mais difícil.

AQUÁRIO (nascimento entre 21/1 a 19/2)

A genialidade humana se fundamenta no uso de instrumentos e ferramentas, que servem para multiplicar o poder de realização. Procure se tornar consciente de quais ferramentas você precisa para fazer o que deseja.

PEIXES (nascimento entre 20/2 a 20/3)

Fazer o necessário nem sempre é fazer o que você deseja, mas quando você consegue desejar o que seja necessário, então a vida fica desprovida de ansiedades inúteis e contraproducentes. Deveres e desejos em sinergia.