Humorista Jonas Machado anuncia noivado com Manoela Leandro: “Valeu a pena esperar”

O humorista Jonas Machado surpreendeu seus fãs na manhã deste sábado (14), ao anunciar seu noivado com a influenciadora Manoela Leandro. Em suas redes sociais, o casal compartilhou dois cliques que marcaram o momento especial, com a legenda cheia de sentimento: “Valeu a pena esperar”.

A postagem, feita no Instagram, foi embalada pela música “Vou te amar”, da dupla Neto e Henrique, acrescentando ainda mais romantismo à ocasião. O pedido de noivado aconteceu em um cenário paradisíaco no Cacoal Selva Park, em Rondônia, com a natureza exuberante como pano de fundo, tornando o momento ainda mais inesquecível.

Rapidamente, a publicação viralizou entre os seguidores do casal, gerando uma verdadeira chuva de curtidas e comentários de amigos, fãs e colegas de profissão, todos parabenizando os noivos. Entre as mensagens de carinho, muitos destacaram a sintonia e o amor que o casal transparece, além de celebrarem o humorista pela iniciativa romântica.

Jonas Machado, conhecido por seu bom humor nas redes e palcos, manteve o clima descontraído ao responder alguns comentários e agradecimentos.

O relacionamento entre Jonas e Manoela já era acompanhado de perto por seus fãs, que celebram agora mais essa etapa na vida do casal, aguardando ansiosamente pelos próximos passos rumo ao altar.

Veja a publicação: