ICMBio abre processo seletivo com vagas para agente ambiental no Acre; veja como se inscrever

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) abriu processo seletivo para preencher 12 vagas de agente temporário ambiental no Acre.

Segundo o edital, os profissionais irão atuar na área de Gestão de Unidade de Conservação, nos seguintes locais: Cruzeiro do Sul/AC (Escritório) (10 vagas); Mâncio Lima/AC (Base do Pé da Serra) (2 vagas).

É exigido que o candidato tenha no mínimo ensino fundamental incompleto. O edital prevê remuneração mensal referente ao valor de um salário mínimo a dois salários mínimos e meio, além de auxílios legais.

Como se inscrever?

Os candidatos poderão se inscrever entre os dias 16 e 22 de setembro de 2024, no horário das 8h às 12h e das 14h às 17h, presencialmente, no Escritório do ICMBio em Cruzeiro do Sul-AC: Av. Jaminauas, 1556, – Bairro Cruzeirão – Cruzeiro do Sul/AC, ou via e-mail: [email protected]

Será necessário passar por uma análise curricular e uma entrevista. A duração do processo seletivo é de um ano, que pode ser prorrogado por igual período.