Imagens fortes: tutor é autuado por instigar seus cães a matarem gato

Um homem foi autuado pela Polícia Militar Ambiental por instigar seus dois cães, das raças pitbull e border collie, a atacarem um gato até a morte no município de Anhumas, interior de São Paulo. O tutor foi identificado e levado à delegacia, mas foi liberado após ser ouvido.

Segundo a Polícia Ambiental, o ataque ao gato ocorreu na rua e foi filmado pela câmera de segurança de uma residência. As imagens mostram o tutor dos cães instigando os animais a atacarem o gato. Após o episódio, ele deixou o local sem prestar socorro ao animal.

Avisados por testemunhas, os policiais ambientais foram até o local, mas o gato já estava morto devido à gravidade dos ferimentos. O homem foi localizado e levado à delegacia.

Após ser ouvido na Polícia Civil, o tutor foi liberado, embora vá responder criminalmente pelo ato. Ele foi autuado em R$ 6 mil por maus-tratos a animal doméstico seguidos de morte.

Madeira sem licença

Em outra ocorrência, a Polícia Ambiental multou em R$ 2,1 mil um comerciante que mantinha 8,0887 m³ de madeiras em um pátio não homologado para esse fim no bairro Aristarcho, em Presidente Prudente, também no interior do Estado.

O comerciante, um homem de 50 anos, disse aos policiais que as madeiras (16 pranchões do tipo cascata) estavam ali apenas para finalizar o acabamento e entregar ao cliente. Ainda assim, ele foi autuado pelo armazenamento da mercadoria sem licença válida. A madeira foi apreendida.