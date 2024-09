Incêndio atinge Parque Nacional e fumaça toma conta de Brasília

Um incêndio de grandes proporções atingiu uma área próxima ao Parque Nacional de Brasília e se alastrou para dentro da unidade de conservação. O paredão de fumaça pode ser percebido de vários pontos da cidade.

O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) está no local realizando trabalho de contenção do fogo, que chegou próximo às residências localizadas nas redondezas do parque. Os bombeiros deram início ao atendimento às 11h24 empenhando sete viaturas e uma aeronave asa fixa. A causa do incêndio ainda não foi identificada.

Oséas Pacheco, 70 anos, professor, mora há 24 anos na Granja do Torto e relatou ao Correio que já houve incêndio deste porte na região. “Não acontecia há uns quatro anos. Mas já estávamos prevendo que um fogo de grande porte iria vir, porque já havia queimado uma parte do parque”, contou.

“O maior problema é o risco do fogo atingir as nossas casas, mas mesmo que não atinja, vamos ter que lidar com as consequências disso por muitos dias. Fumaça e fuligem prejudicam a nossa saúde”, completou.

As equipes de bombeiros permanecem no local em busca dos focos do incêndio.