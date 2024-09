Influencer registra BO contra vereador que o ameaçou e chamou de ‘gordo catarrento’

A polêmica envolvendo o influenciador e fotógrafo Daniel Cruz e o vereador líder do prefeito Tião Bocalom na Câmara de Rio Branco, João Marcos Luz (PL), ganhou mais um capítulo nesta quinta-feira (12).

O influenciador publicou um texto nas redes sociais para anunciar que registrou um boletim de ocorrência contra o parlamentar, após receber ameaças de João Marcos Luz. Ele já havia registrado um primeiro BO em razão das falas do vereador na Câmara Municipal.

“Não satisfeito em me atacar e atacar todos os influenciadores, ainda me ameaçou, dizendo que viriam (ele e mais pessoas, pelo que dá para entender) para cima de mim se que continuasse a criticar a gestão do Prefeito que ele defende. E fui obrigado a registrar novo boletim de ocorrência, pois agora, se não bastasse ser humilhado, preciso temer pela minha vida, já que agora as ofensas criaram contornos de ameaças”, escreveu Daniel.

O influenciador concluiu deixando um recado aos amigos e familiares:

“Eu não vou abrir mão da minha liberdade e não permitirei que o senhor e os que o senhor representa tentem me calar, com ameaças e intimidações. Continuarei sim a falar o que precisa ser dito e quem me conhece sabe muito bem que não vivo de mentiras. Rio Branco merece mais do que pessoas que só sabem difamar e humilhar a sua população. E que fique claro, caso algo aconteça a mim ou à minha família, saberemos onde procurar os culpados”, desabafou.

Declarações do vereador

João Marcos afirmou que o influenciador foi contratado pela campanha de Marcus Alexandre para atacar o prefeito Tião Bocalom. Ele chamou Daniel Cruz de ‘muleque e vagabundo’. O líder de Bocalom ainda chegou a repostar um vídeo do influenciador – em que ele critica a falta de água em Rio Branco – e escreveu: “Gordo catarrento”.

“Esse rapaz que se diz humorista desacatou o prefeito Bocalom, em Cruzeiro do Sul, lhe chamando de mentiroso. Temos testemunhas. Agora, contratado pela campanha do Marcus Alexandre, do PT, ele grava vídeo “engraçado” para difamar a gestão, desrespeitando os trabalhadores do Saerb e do transporte coletivo. Esse rapaz não é humorista, é um pilantra”, disse o vereador.