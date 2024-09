Isabelle Nogueira revela término com Matteus: “Pediu um tempo”

Cinco meses após o BBB24, Isabelle Nogueira revelou que teve um término com Matteus Amaral. A musa do Boi Garantido conheceu o rapaz durante o confinamento na casa mais vigiada do Brasil e, mesmo após a saída, mantiveram o romance à distância, já que ela mora em Manaus e ele em Alegrete, no Rio Grande do Sul.

“Primeiro, ele me pediu um tempo. A gente saiu da casa, e eu estava super afim, e ele falou ‘vai para a sua cidade porque a gente precisa refletir se é isso que quer’. Fiquei chocada, mas mudei rapidamente a chave. Falei ‘não quero esse cara, eu vou ficar sozinha’”, lembrou em conversa com a Quem.

Isabelle frisou que a atitude aconteceu logo depois do fim do programa, quando voltaram à realidade: “A gente ficou sem se falar por uns quatro dias. Depois, ele ficou vindo atrás, e eu já estava voltando a querer. Foi quando ele falou ‘eu não consigo te tirar da cabeça, não consigo parar de pensar em você, você é a mulher da minha vida’. Falei ‘mas rápido assim?’, e ele disse que não parava de pensar no que a gente viveu e no que a gente passou no hotel junto”.

No entanto, magoada, Isabelle garantiu que não facilitou para retomar a relação. “Eu falei que já estava focada em outro propósito porque sou muito decidida, mas foi aí que a gente se acertou. Ele também é muito objetivo no que quer. Eu falei ‘Matteus, você não quer curtir esse momento novo na sua vida? Você é jovem, nunca teve tanta visibilidade, é um homem muito bonito e vai fazer muito dinheiro. Não quer conhecer outras pessoas? É um conselho de amiga’”, destacou.

A cunhã-poranga contou que Matteus relutou: “Ele disse ‘é isso que você vai fazer, não é?’. Eu respondia que iria orar a Deus pelo meu casamento, trabalhar e focar na minha carreira. Eu ofereci as possibilidades a ele como amiga antes de firmar o compromisso, e ele disse ‘só quero você, não quero outra mulher, não existe outra guria, não sei o que você fez comigo para eu não parar de pensar em você, estou enlouquecendo e preciso ir para aí’ [para Manaus]. Achei que ele não viria, mas veio rápido! Desde então, a gente não se separou mais”.

Isabelle Nogueira afirmou que a solução foi os dois morarem juntos em São Paulo, por conta da saudade. “Eu o amo muito. Na última entrevista que dei sobre isso, a gente tinha acabado de sair do Big Brother, cheio de compromisso e de informações na cabeça, e eu não consegui refletir de fato no sentimento que eu tinha e no que ele é para mim”, pontuou.

Por fim, a manaura se declarou para o amado, afirmando que a companhia dela é especial. “Matteus é extremamente importante. A gente viveu o BBB junto e saiu junto [ele ficou em segundo lugar]. Então, a gente se entende. Matteus é um ser humano muito bonito, um homem muito prático, prestativo, um grande amigo e um amor. Essa é a verdade”, concluiu.