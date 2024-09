Jogos de sucesso estão até 90% mais baratos nesta semana; veja lista

Elden Ring está com 30% de desconto nos consoles PlayStation por tempo limitado. Por isso, os jogadores têm a oportunidade de garantir o título de sucesso e se preparar para a expansão Shadow of the Erdtree, que é o jogo mais bem avaliado do Metacritic no momento desta publicação. Os consoles Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X também chamam a atenção com descontos variados, incluindo Aliens: Fireteam Elite que está em alta com a recente estreia de Alien: Romulus nos cinemas.