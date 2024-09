Jogos indie em mídia física: 7 games que você precisa conhecer

Cuphead, desenvolvido pelo Studio MDHR, dispõe de um estilo artístico que homenageia os desenhos clássicos dos anos 60, passando a impressão de uma animação antiga. Além disso, o título conta com o formato Boss Rush, no qual a maioria dos níveis se resumem a lutas frenéticas e desafiadoras contra chefões. Por fim, vale destacar que essa mídia física também inclui a DLC The Delicious Last Course, que expande ainda mais a experiência do jogo.