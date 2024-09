Jovem é esfaqueado dentro da Expoacre e adolescente acaba apreendido

O jovem Felipe Araújo de Souza, 27 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio por golpes de faca na noite desta segunda-feira (2), dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, durante a Expoacre 2024, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Felipe e um adolescente se envolveram em uma briga dentro do Parque de Exposições, quando o adolescente puxou uma faca e desferiu dois golpes que atingiram as costas e o braço de Felipe.

Mesmo ferido, Felipe ainda conseguiu correr e pedir ajuda a policiais militares, que fazem a segurança na Expoacre. Os PMs encaminharam a vítima para receber os primeiros socorros no posto de atendimento do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) no Parque de Exposições.

Após ferir Felipe, o adolescente também se deslocou até a base de atendimento do Samu, pedindo ajuda e dizendo que foi ferido com uma facada. Ao adentrar a sala para ser atendido, Felipe reconheceu o adolescente e o acusou de ter tentado contra sua vida.

Os policiais militares que acompanhavam a ocorrência deram voz de apreensão ao adolescente de 17 anos e, em seguida, o jovem recebeu os atendimentos necessários e depois foi encaminhado à Delegacia do Parque de Exposições.

Segundo a polícia, o adolescente já possui passagens pela Justiça pelos crimes de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo.