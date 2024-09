Jovem fica desacordado por seis horas após cair de motocicleta em ramal e bater a cabeça

Na tarde desse domingo (29), Adileuso Lima Oliveira, um jovem de 23 anos, sofreu um grave acidente de motocicleta nas cabeceiras do Rio Macauã. O acidente ocorreu enquanto ele se dirigia para a casa dos pais na Colocação Anjo, situada acima do seringal São Sebastião, no rio Macauã.. Ao tentar desviar de uma vala, Adileuso perdeu o controle da motocicleta e caiu, batendo a cabeça violentamente contra o solo.

O local do acidente é de difícil acesso e, devido às intensas chuvas que caíram neste domingo, o ramal que dá acesso à comunidade estava coberto de lama, complicando ainda mais a situação. A família, preocupada com a gravidade do estado do jovem, acionou o Corpo de Bombeiros e o SAMU, solicitando um resgate aéreo.

Após cerca de seis horas desacordado, Adileuso surpreendeu a todos ao acordar e sentar. Josimar Almeida de Oliveira, amigo da vítima, em entrevista ao ContilNet, comentou sobre a situação. “Falamos com o Corpo de Bombeiros para pedir um helicóptero, mas como ele acordou, acredito que não precisa mais. Graças a Deus, ele está falando e reconhecendo todo mundo”, disse.

A recuperação de Adileuso é um alívio para a família e amigos, que aguardam ansiosamente por um resgate do Samu ou do Corpo de Bombeiros. O apoio da comunidade e dos serviços de emergência, mesmo por telefone, foi fundamental nesse momento crítico, demonstrando a importância da solidariedade em situações de emergência.

Como a vítima ficou desacordada por seis horas, a família espera que na manhã desta segunda-feira ele seja encaminhado ao Pronto Socorro de Rio Branco para fazer radiografias da cabeça, do braço e de uma perna que ficou bastante machucada após ele ter caído da motocicleta.