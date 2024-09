Justiça pede remoção de publicações ofensivas e Marcelo Bimbi pode ser preso

O modelo e ator Marcelo Bimbi, que recentemente iniciou uma série de ofensas nas redes sociais contra autoridades, e virou réu em ação criminal, recebeu uma sentença judicial que o proíbe de injuriar, difamar, ofender autoridades em suas redes sociais.

Também foi determinado pelo magistrado que o Instagram remova, no prazo de 48 horas, todas as mensagens consideradas difamatórias no perfil de Bimbi. A decisão foi tomada nesta quinta-feira pelo juíz Flávio Mariano, da Segunda Vara Criminal da Comarca de Rio Branco.

Em caso de descumprimento da sentença, Bimbi poderá ser multado e sofrer demais cominações legais, além da prisão preventiva.

“Que o querelado se abstenha de publicar novas mensagens que façam referência ao querelante, de caráter difamatório, calunioso ou injurioso, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) por publicação em desconformidade com esta decisão, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais), sem prejuízo de outras sanções legais, como estabelece o artigo 537 do Código de Processo Civil”, escreveu o juiz.

O prazo da decisão da Justiça começa a correr a partir da noite desta quinta-feira (5).