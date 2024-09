Liga acadêmica de saúde indígena encerra Agosto Lilás com evento na aldeia Puyanawa

A Liga Acadêmica de Saúde Indígena (LASI) finalizou no último sábado (31), as atividades do Agosto Lilás com um evento especial na Aldeia Puyanawa.

Em colaboração com a Polícia Civil do Estado, representada pelas escrivãs Cristiana Guimarães e Daniele de Souza, e o APC José Francisco Chaves, além do apoio da psicóloga Gabriela Matos e da Prefeitura de Mâncio Lima (Secretaria de Saúde), a LASI organizou uma roda de conversa no centro cultural da aldeia.

O evento contou com a presença de 60 mulheres indígenas e focou em temas relevantes como a conscientização sobre a violência contra a mulher, o combate a esse problema e o autoconhecimento.

A roda de conversa abordou diferentes formas de violência, com exemplos práticos do cotidiano, e discutiu a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) e as redes de apoio disponíveis para as vítimas de violência doméstica.

Durante a atividade, a psicóloga Gabriela Matos conduziu uma dinâmica que destacou as qualidades de cada participante e ofereceu sugestões para elevar a autoestima e promover o bem-estar, enfatizando também a importância de romper ciclos de violência.

O evento também contou com um coffee break oferecido pelos patrocinadores Produtos Cristais e Mercantil Cohab. Para enriquecer a ocasião, foram sorteados vários brindes, doados por alunos e colaboradores da Faculdade de Medicina ITPAC.

A atuação dos alunos de Medicina, sob a coordenação do professor Gerson Coelho, mais uma vez demonstrou a excelência da LASI em suas ações voltadas para a saúde indígena. Essas iniciativas são fundamentais para uma formação médica mais humanizada, refletindo o compromisso da ITPAC Cruzeiro do Sul com a comunidade local. Agradecemos ao Cacique Joel pela confiança depositada na LASI e pelo contínuo apoio ao trabalho desenvolvido.

Veja fotos: