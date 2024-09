Lollapalooza 2025: line-up tem Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Alanis Morissette e Shawn Mendes

Os irlandeses do Fontaines D.C. vão pelo pós-punk e receberam críticas positivas com seu quarto álbum, “Romance”. Outra banda bem cotada é o Inhaler, mais voltada para o rock clássico. O grupo é liderado por Elijah Hewson, filho de Bono, do U2. Diretamente da Coreia do Sul, o Wave to Earth aposta no indie pop e em uma vibe mais lo-fi.