Luana Piovani relata problema de saúde: “Nada como os 48 anos”

A atriz e apresentadora Luana Piovani, 48, afirmou por meio dos Stories do Instagram que está com um problema de saúde. Após sentir alguns desconfortos, a artista realizou um exame de ressonância magnética e descobriu que está com um desgaste no joelho que se estendeu para o quadril.

“Eu estou com desgaste no meu quadril (…) Eu imaginei que fosse algum problema, porque como é o mesmo movimento que você faz assim, e você dá aquela giradinha, eu comecei a sentir aqui. Aí, meu bem, nada como 48 anos, né? Apesar dessa estampa e desse espírito jovem maravilhoso”, brincou Piovani.