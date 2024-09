Lula cancela agenda com Boulos e campanha se frustra com ausência

A campanha de Guilherme Boulos (PSol) se frustrou com o fato de o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ter cancelado, nesta terça-feira (24/9), uma agenda que faria ao lado do psolista no sábado (28).

A equipe de Boulos foi comunicada ainda pela manhã. O presidente decidiu viajar para o México para participar da posse de Claudia Sheinbaum, eleita a 1ª presidente mulher da história do país. A cerimônia será na terça-feira (1º/10). O presidente também não participará de outros atos em São Bernardo do Campo e Diadema, também marcados para o fim de semana.

Reservadamente, integrantes da equipe de Boulos disseram ao Metrópoles que a viagem ao México poderia ser realizada após o ato de sábado, mas que o presidente busca apaziguar os ânimos dentro do PT, já que alguns candidatos estariam enciumados com a atenção dada por Lula à campanha psolista na capital.

Levantamento feito pela coluna de Igor Gadelha no Metrópoles mostra que nove dos 13 candidatos petistas a prefeitos de capitais receberam menos que Boulos.

A campanha de Boulos também tem lamentado a ausência de Lula em atos públicos da campanha, já que trabalhava com a possibilidade de colar mais a imagem do deputado federal à do presidente para atrair eleitores de periferia.

Mesmo tendo gravado dois vídeos junto do psolista e colocado a capital como sua prioridade, Lula fez apenas duas agendas junto a Boulos – ambas em 24 de agosto.

Lula cancela ato no Grajaú

Inicialmente, Lula participaria neste sábado (28) de uma caminhada no Grajaú, bairro no extremo sul da cidade onde Boulos tem boa aceitação do eleitorado – e em uma região onde o psolista tem concentrado suas agendas.

A informação chegou a ser confirmada pelo próprio Boulos na noite dessa segunda (23), antes do debate promovido pelo Flow News, que terminou com um soco de um produtor de Pablo Marçal (PRTB) no marqueteiro de Ricardo Nunes (MDB).

Segundo o psolista, ele e Lula farão uma “caminhada da vitória” na região central no dia 5 de outubro, sábado, um dia antes da votação do primeiro turno desta eleição. Até lá, a campanha deve aproveitar imagens e vídeos dos dois nas redes sociais para reforçar o elo entre Boulos e o presidente.