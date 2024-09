Mais barato e macio que a picanha: conheça o corte de carne que conquistou os brasileiros

A característica depende da raça do animal e do manejo que os pecuaristas adotam nas propriedades rurais. No caso do shoulder, as carnes mais saborosas, graças à qualidade da gordura, são as do wagyu, de origem japonesa, e as outras raças de taurinos. Todas elas têm predisposição genética e desenvolvem a maciez naturalmente, o que é diferente nos zebuínos.